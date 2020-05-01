Самый дорогой футболист "Динамо" прооперирован в Германии

Полузащитник московского "Динамо" Максимилиан Филипп был прооперирован в одной из клиник Берлина. Футболисту сделали операцию на запястье, сообщает "СЭ".

Зимой у Филиппа произошло ущемление нерва, из-за чего он пропустил турецкий сбор бело-голубых. Консервативное лечение позволило ему выходить на поле в марте, но после приостановки сезона врачи "Динамо" приняли решение об операции. К тренировкам немец может приступить через четыре недели.

Самый дорогой футболист "Динамо"

Филипп перешёл в "Динамо" из дортмундской "Боруссии" в августе 2019 года. Трансфер стал самым дорогим в истории динамовцев - за футболиста заплатили 20 млн ерво.

В сезоне-2019/20 футболист провёл на поле 15 игр, в которых забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу.