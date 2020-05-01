Полузащитник московского "Динамо" Максимилиан Филипп был прооперирован в одной из клиник Берлина. Футболисту сделали операцию на запястье, сообщает "СЭ".
Зимой у Филиппа произошло ущемление нерва, из-за чего он пропустил турецкий сбор бело-голубых. Консервативное лечение позволило ему выходить на поле в марте, но после приостановки сезона врачи "Динамо" приняли решение об операции. К тренировкам немец может приступить через четыре недели.
Филипп перешёл в "Динамо" из дортмундской "Боруссии" в августе 2019 года. Трансфер стал самым дорогим в истории динамовцев - за футболиста заплатили 20 млн ерво.
В сезоне-2019/20 футболист провёл на поле 15 игр, в которых забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу.
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