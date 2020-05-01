Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать 298 дел российских спортсменов международным федерациям. Ранее глава WADA Виктор Банька объявил о том, что расследование против России завершено.
Выводы по 298 делам WADA передаст федерациям, которые могут применить санкции к россиянам. 145 дел были открыты после перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.
По словам Гануса, ничего экстраординарного не произошло — об этих случаях было известно ранее. Но WADA осталось поражено количеством допинговых дел в России.
"В целом же можно сказать, что ничего сверхъестественного не произошло. Печалит количество дел, но на самом деле побыстрее хотелось бы уже перевернуть страницу. И закончить перемывание костей, которое было раньше, чтобы спорт смог дышать чистым воздухом", — заявил Ганус в интервью ТАСС.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.