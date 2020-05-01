Гануc отреагировал на 298 дел против российских спортсменов

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) передать 298 дел российских спортсменов международным федерациям. Ранее глава WADA Виктор Банька объявил о том, что расследование против России завершено.

Выводы по 298 делам WADA передаст федерациям, которые могут применить санкции к россиянам. 145 дел были открыты после перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.

По словам Гануса, ничего экстраординарного не произошло — об этих случаях было известно ранее. Но WADA осталось поражено количеством допинговых дел в России.