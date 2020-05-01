В чемпионате Белоруссии по футболу стартует седьмой тур

Чемпионат Белоруссии по футболу продолжается несмотря на пандемию коронавируса. В стране более 14 тыс. выявленных случаев заражения и 89 летальных исходов.

В среду определились финалисты Кубка Белоруссии. БАТЭ и "Динамо-Брест" 24 мая разыграют трофей на стадионе в Минске.

1 мая в Белоруссии стартует 7-й тур Высшей лиги. В пятницу на поле выйдут "Смолевичи" и "Энергетик-БГУ". Центральными матчами станут "Динамо-Минск" — "Слуцк", "Шахтер" — "Ислочь". Команды лидируют в турнирной таблице.

Чемпионат Белоруссии по футболу, 7-й тур