"Авангард" объявил об уходе десяти хоккеистов, "Автомобилист" - семи

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжают работать с трансферами. Сегодня в КХЛ открылся регистрационный период.

Ранее о крупных изменениях в составе объявили СКА (клуб покинули 5 хоккеистов), "Сибирь" (5) и "Магнитка" (10). Сейчас стало известно еще о двух командах, которые будут перестраивать составы.

"Авангард"

Омская команда рассталась с десятью игроками:

Александр Судницин;

Алексей Бондарев;

Вячеслав Войнов;

Егор Мартынов;

Коди Фрэнсон;

Дмитрий Буйницкий;

Роб Клинкхаммер;

Брэндон Макмиллан;

Валентин Пьянов;

Алексей Терещенко.

"Автомобилист"

Клуб из Екатеринбурга не стал продлевать контракты с семью хоккеистами: