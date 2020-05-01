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"Авангард" объявил об уходе десяти хоккеистов, "Автомобилист" - семи

Спорт » Командные виды » Хоккей

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжают работать с трансферами. Сегодня в КХЛ открылся регистрационный период.

Ранее о крупных изменениях в составе объявили СКА (клуб покинули 5 хоккеистов), "Сибирь" (5) и "Магнитка" (10). Сейчас стало известно еще о двух командах, которые будут перестраивать составы.

"Авангард"

Омская команда рассталась с десятью игроками:

  • Александр Судницин;
  • Алексей Бондарев;
  • Вячеслав Войнов;
  • Егор Мартынов;
  • Коди Фрэнсон;
  • Дмитрий Буйницкий;
  • Роб Клинкхаммер;
  • Брэндон Макмиллан;
  • Валентин Пьянов;
  • Алексей Терещенко.

"Автомобилист"

Клуб из Екатеринбурга не стал продлевать контракты с семью хоккеистами:

  • Рафаэль Батыршин;
  • Николай Стасенко;
  • Ефим Гуркин;
  • Найджел Доус;
  • Виталий Попов;
  • Александр Кучерявенко;
  • Артем Гареев.
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