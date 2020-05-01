Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) продолжают работать с трансферами. Сегодня в КХЛ открылся регистрационный период.
Ранее о крупных изменениях в составе объявили СКА (клуб покинули 5 хоккеистов), "Сибирь" (5) и "Магнитка" (10). Сейчас стало известно еще о двух командах, которые будут перестраивать составы.
Омская команда рассталась с десятью игроками:
Клуб из Екатеринбурга не стал продлевать контракты с семью хоккеистами:
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.