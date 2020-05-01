Футболисты в Англии боятся возвращаться на поле

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рассказал об отношении игроков к возможному возобновлению чемпионата Англии. По его словам, большинство футболистов не хотят возвращаться на поле из-за боязни заразиться коронавирусом.

Футбольный сезон в Англии был остановлен 13 марта из-за пандемии. Английская премьер-лига (АПЛ) намерена возобновить чемпионат в начале июня.

"Большинство футболистов боятся возвращаться на поле. У всех дети и семьи, они не хотят заразить их. Я тоже боюсь, но мы с девушкой самоизолировались дома. Может быть, я уже заражен, но не знаю этого. Поэтому не выхожу на улицу", — заявил Агуэро в интервью El Chiringuito.

Английским командам для завершения чемпионата необходимо провести по 9-10 игр. На данный момент в турнирной таблице лидируют: