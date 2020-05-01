"Металлург" объявил о расставании с десятью хоккеистами

Первого мая в Континентальной хоккейной лиге открылось трансферное окно. Значительные изменения произошли в составе магнитогорского "Металлурга". Клуб на официальном сайте объявил об уходе десяти хоккеистов.

В следующем сезоне в составе "Магнитки" не будут выступать:

Никита Пивцакин;

Дмитрий Зайцев;

Роман Любимов;

Евгений Тимкин;

Андрей Локтионов;

Илья Авраменко;

Брэндон Козун;

Эрик О'Делл;

Томаш Филиппи;

Василий Демченко.

Клуб поблагодарил хоккеистов за выступления и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

"Металлург" сохранил права на голкипера Демченко. В следующем сезоне он будет выступать в клубе НХЛ "Монреаль Канадиенс".