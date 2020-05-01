Первого мая в Континентальной хоккейной лиге открылось трансферное окно. Значительные изменения произошли в составе магнитогорского "Металлурга". Клуб на официальном сайте объявил об уходе десяти хоккеистов.
В следующем сезоне в составе "Магнитки" не будут выступать:
Клуб поблагодарил хоккеистов за выступления и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
"Металлург" сохранил права на голкипера Демченко. В следующем сезоне он будет выступать в клубе НХЛ "Монреаль Канадиенс".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.