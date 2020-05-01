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Источник Правда.Ру

Главу Федерации футбола Гаити обвинили в насилии над футболистками

Спорт » Командные виды » Футбол

Ив Жан-Барт, глава Федерации футбола Гаити (FHF), обвиняется в сексуальном насилии над молодыми футболистками, которые занимались в национальном тренировочном центре. Якобы чиновник принуждал спортсменок заниматься сексом, а одну из них заставил сделать аборт.

Информацию со ссылкой на семьи футболисток распространила The Guardian. По сведениям издания, инциденты происходили как минимум последние пять лет. 

The Guardian опубликовала рассказ одной из девушек, но не назвала её имени. Спортсменкам сообщали, что они больше не могут заниматься в национальном центре. К расстроенным девушкам подходила некая женщина и предлагала пойти поговорит к Даду (так называют Жан-Барта).

"И в такой момент у девушки не оставалось выбора, кроме как смириться с сексуальным насилием", - заявила одна из жертв насилия.

Чиновник уже выступил с заявлением о том, что журналисты пытаются дискредитировать его и федерацию. Также Жан-Барт сказал, что "никогда не было никаких жалоб".

Темы футбол сексуальное насилие
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