"ПСЖ" стал девятикратным чемпионом Франции

Французская Лига 1 официально завершила сезон. Чемпионат не был доигран из-за ситуации с пандемией коронавируса. Во вторник правительство Франции объявило о запрете на проведение крупных спортивных мероприятий до сентября.

Чемпионство "ПСЖ"

Лига 1 составила итоговую таблицу по количеству очков, набранных командами за один матч. Чемпионом страны объявлен "ПСЖ". Команда с отрывом лидировала перед остановкой турнира, набирая 2,52 очка в среднем.

Для парижан это девятый титул в истории и седьмой за последнее десятилетие. Команда по этому показателю вышла на второе место, которое делит с "Марселем". Наибольшее количество трофеев у "Сент-Этьена" - 10, но эта команда в последний раз выиграла чемпионство в 1981 году.

"Марсель" вернулся в Лигу чемпионов

Второе место с показателем 2,00 очка за игру занял "Марсель". Команда в следующем сезоне стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Матчи этого турнира на легендарном "Велодроме" не проходили с 2013 года.

"Ренн" дебютирует в ЛЧ

Третьим с показателем 1,79 стал "Ренн". Команда примет участие в квалификации Лиги чемпионов. Красно-чёрные никогда не принимали участия в этом турнире. Всего в своей истории они выходили в еврокубки только восемь раз.

"Лилль", "Ницца" и "Реймс" - в Лиге Европы

Места в Лиге Европы официально не распределены, это должна сделать Федерация футбола Франции (FFF). УЕФА после подведения итогов выпустил циркуляр, в котором разъяснил позицию с распределением путёвок.

"Лилль" и "Ницца" должны получить места в групповом этапе Лиги Европы, а "Реймс" - в квалификации турнира. Легендарный клуб возвращается в еврокубки, где не был с 1963 года.

"Лион" и "Монако" без еврокубков

Одни из лидеров французского футбола - "Лион" и "Монако" - в следующем сезоне будут решать исключительно внутренние задачи. Команды заняли седьмое и девятое место, причём отставание от зоны Лиги Европы составило 1 очко.

Обмен между Лигами

Покинут Лигу 1 "Амьен" и "Тулуза". Стыковые матчи провести невозможно, поэтому вылетевших только две команды. Из Лиги 2 поднимутся "Лорьян" и "Ланс".