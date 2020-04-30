Только пять клубов выступают за возобновление чемпионата РПЛ

Против досрочного завершения сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) выступают только пять клубов. Все они входят в лидирующую группу.

По сведениям "СЭ", это претенденты на еврокубки:

"Зенит";

"Локомотив";

"Краснодар";

"Ростов";

ЦСКА.

Остальные команды выступают за досрочное завершение сезона с подведением итогов по турнирной таблице на момент остановки. В таком случае к пятерке команд в еврокубках добавится "Динамо", которое занимает шестую строчку.

Если сезон не будет доигран, то из РПЛ не вылетит ни одна команда, а из ФНЛ поднимутся две лучшие. Ранее сообщалось, что сезон в ФНЛ будет решено полностью остановить. После 27 туров первые два места занимали "Ротор" и "Химки".