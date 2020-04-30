Кокорин и Мамаев по-разному отреагировали на иск Ушаковой

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отреагировали на иск со стороны телеведущей Ольги Ушаковой. Ранее стало известно, что Савёловский суд зарегистрировал требования журналистки возместить ущерб в размере 320 тыс. рублей.

Компенсацию Ушакова хочет из-за инцидента, произошедшего в октябре 2018 года с её водителем Виталием Соловчуком. Кокорин и Мамаев с друзьями избили мужчину, а также повредили её автомобиль. Было разбито стекло, а также кровью был испачкан салон.

Кокорин машину не трогал

Кокорин отметил, что машину девушки не трогал, поэтому не обращает внимания на иск.

"Я её машину не трогал, и мне нет нужды беспокоиться из-за этого", — приводит "Ридус" слова Кокорина.

Мамаев готов возместить ущерб

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что футболист готов возместить ущерб. По его словам, ответчик ещё в 2018 году перевёл девушке 200 тыс. рублей, но та деньгами не воспользовалась.

Также Бушманов удивился, что дело будет рассмотрено в суде, в то время как есть возможность досудебного урегулирования.