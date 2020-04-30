Canal+ разорвал контракт с французской лигой: клубы потеряли 243 млн

Президент группы Canal+, основного вещателя чемпионата Франции по футболу, направил в профессиональную лигу письмо с сообщением о расторжении контракта на сезон-2019/20. Решение связано с досрочным завершением Лиги 1 и Лиги 2, которое произошло из-за запрета на проведение матчей до сентября, сообщает L'Equipe.

Canal+ перед этим произвёл последний транш в размере 37 млн евро за матчи, которые были сыграны ранее. Больше денег французские клубы не получат.

Ожидается, что подобное решение примет телеканал beIN Sports, который реализует показ матчей чемпионата Франции в других странах. В общей сложности клубы потеряют 243 млн евро.

Ранее L'Equipe сообщал, что футбольная лига рекомендовала завершить сезон и признать итоговое положение в чемпионате по таблице на момент остановки. "ПСЖ" будет объявлен чемпионом, "Марсель" и "Ренн" также попадут в Лигу чемпионов, а "Лилль", "Реймс" и "Ницца" - в Лигу Европы.

Окончательное слово за Федерацией футбола Франции (FFF).