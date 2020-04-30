В Германии против возобновления Бундеслиги. Все ждут решения Меркель

Deutsche Welle провёл опрос на тему завершения футбольного сезона в Бундеслиге. Количество граждан Германии, которые выступают против проведения матчей, значительно увеличилось.

Сейчас около 50% опрошенных не видят смысла в играх без зрителей. Только 30% выступают за то, чтобы футбольный чемпионат был продолжен. Еще месяц назад цифры были другими.

Немецкая футбольная лига разработала план возобновления турнира

Составлен протокол, согласно которому будут проходить игры, а первые матчи могли пройти 9 мая.

Вместе с тем без решения властей футбольные чиновники не могут возобновить чемпионат. Ожидается, что 6 мая канцлер Германии объявит план по дальнейшему выходу страны из ограничительных мер, в том числе по спортивным соревнованиям.

Ранее французское правительство запретило проводить матчи до сентября, из-за чего сезон был досрочно завершен. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает подобных решений от властей Германии, Италии, Испании и Англии.