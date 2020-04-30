В Псковской области могут ослабить ограничения с 6 мая

После первых праздничных выходных, то есть уже с 6 мая, в Псковской области могут начать ослаблять ограничительные меры. Напомним, их ввели для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом 30 апреля заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба.

"Если ничего непрогнозированного не произойдет, и все будут соблюдать самоизоляцию, после первых майских праздников будем обсуждать меры по снятию ограничений", — заявил Михаил Ведерников.

В Псковской области могут разрешить церковные службы на прихрамовых территориях

Хорошая новость для православных верующих. Губернатор области разговаривал с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, а также с главным санитарным врачом региона Александром Нестеруком. Михаил Ведерников планирует разрешить проведение церковных служб на прихрамовых территориях.