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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

В Псковской области могут ослабить ограничения с 6 мая

Спорт

После первых праздничных выходных, то есть уже с 6 мая, в Псковской области могут начать ослаблять ограничительные меры. Напомним, их ввели для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом 30 апреля заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба.

"Если ничего непрогнозированного не произойдет, и все будут соблюдать самоизоляцию, после первых майских праздников будем обсуждать меры по снятию ограничений", — заявил Михаил Ведерников.

В Псковской области могут разрешить церковные службы на прихрамовых территориях

Хорошая новость для православных верующих. Губернатор области разговаривал с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, а также с главным санитарным врачом региона Александром Нестеруком. Михаил Ведерников планирует разрешить проведение церковных служб на прихрамовых территориях.

"Для посещения будут открыты кладбища: многие в этом время реставрируют могилы — можно будет продолжить эту работу. Дадим работать малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям, если они размещаются в отдельных зданиях или небольших торговых центрах. При положительной динамике послабление не заставит себя ждать", — добавил Ведерников.

Темы михаил ведерников псковская область
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