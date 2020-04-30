Футболист "Луча" уличил губернатора Приморья во лжи

Футболист "Луча" Дмитрий Калугин выступил с критикой в адрес губернатора Приморья Олега Кожемяко. Ранее глава региона прокомментировал решение минспорта края лишить профессиональные клубы финансирования.

В результате решения властей Приморья профессиональный статус в следующем сезоне потеряют футбольный "Луч", хоккейный "Авангард" и баскетбольный "Спартак-Приморье". Такой вердикт Кожемяко объяснил тем, что в клубах нет местных воспитанников.

"Это "Адмирал", это баскетбол, это волейбол. Зачем? И для чего? Это футбольный клуб "Луч", так называемый. Там же нет никого из наших", — заявил Кожемяко в интервью "КП".

Ответ Калугина губернатору Приморья

Калугин на это оставил пост в Instagram и заявил, что теперь не доверяет власти. По словам футболиста, в командах Приморского края много местных воспитанников. Калугин даже перечислил некоторых из них:

Антон Кротов (Арсеньев);

Никита Белунов (Лучегорск);

Руслан Гордиенко (Пограничный);

Сетрак Акопян (Владивосток);

Дмитрий Калугин (Хороль);

Илья Постухов (Владивосток);

Александр Васильев (Владивосток);

Михаил Пономаренко (Владивосток);

Насадюк Максим (Владивосток);

Александр Котляров (Уссурийск).