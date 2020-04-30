Футболист "Луча" Дмитрий Калугин выступил с критикой в адрес губернатора Приморья Олега Кожемяко. Ранее глава региона прокомментировал решение минспорта края лишить профессиональные клубы финансирования.
В результате решения властей Приморья профессиональный статус в следующем сезоне потеряют футбольный "Луч", хоккейный "Авангард" и баскетбольный "Спартак-Приморье". Такой вердикт Кожемяко объяснил тем, что в клубах нет местных воспитанников.
"Это "Адмирал", это баскетбол, это волейбол. Зачем? И для чего? Это футбольный клуб "Луч", так называемый. Там же нет никого из наших", — заявил Кожемяко в интервью "КП".
Калугин на это оставил пост в Instagram и заявил, что теперь не доверяет власти. По словам футболиста, в командах Приморского края много местных воспитанников. Калугин даже перечислил некоторых из них:
"Интересно стало теперь, кто тут местный, а кто нет?!" — написал Калугин.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.