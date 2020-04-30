Эксперты НХЛ составили рейтинг 16 лучших левых нападающих в истории лиги. Список игроков во время эпохи расширения лиги (с 1967 года) опубликован на официальном сайте НХЛ.
Возглавляет рейтинг капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Из россиян в список также вошёл другой форвард "Кэпиталз" Илья Ковальчук, который занимает 12-е место.
Овечкин выступает в "Вашингтоне" с 2005 года. Он забросил 706 шайб и идёт восьмым в списке снайперов НХЛ. Россиянина называют претендентом на то, чтобы побить "вечный" рекорд Уэйна Гретцки.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.