Овечкин официально признан лучшим левым вингером в НХЛ

Эксперты НХЛ составили рейтинг 16 лучших левых нападающих в истории лиги. Список игроков во время эпохи расширения лиги (с 1967 года) опубликован на официальном сайте НХЛ.

Возглавляет рейтинг капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Из россиян в список также вошёл другой форвард "Кэпиталз" Илья Ковальчук, который занимает 12-е место.

Топ-16 левых вингеров в НХЛ

Александр Овечкин. Люк Робитайл. Брендан Шенахан. Бобби Халл. Мишель Гуле. Дэйв Андрейчук. Пол Кария. Кит Ткачак. Фрэнк Маховлич. Даниэль Седин. Джонни Бьюсик. Илья Ковальчук. Стив Шутт. Билл Барбер. Джон ЛеКлер. Боб Гейни.

Овечкин выступает в "Вашингтоне" с 2005 года. Он забросил 706 шайб и идёт восьмым в списке снайперов НХЛ. Россиянина называют претендентом на то, чтобы побить "вечный" рекорд Уэйна Гретцки.