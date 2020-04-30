Хоккейный клуб "Сибирь" сообщил о расставании с пятью игроками команды. У хоккеистов закончились контракты, продлены соглашения не будут, сообщает пресс-служба новосибирской команды.
В следующем сезоне за "Сибирь" не будут выступать:
В сезоне-2019/20 нападающий Пелтола провёл 53 игры (9 шайб+14 передач). На счету Макаров 23 игры (2+1), в активе Зырянова 15 встреч (0+0).
Защитник Тимашов выходил на лёд 54 раза, а Пиганович - 28.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.