Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за досрочное завершение сезона. Из-за ситуации с коронавирусом футболистам вряд ли получится начать тренировки с 15 мая, чтобы подготовиться к последнему отрезку чемпионата. Сейчас лига ведёт переговоры с властями по поводу возможной доигровки.
По сведениям журналиста Нобеля Арустамяна, досрочно завершить чемпионат согласны 11 клубов, кроме "Зенита", "Краснодара", "Локомотива", "Сочи" и ЦСКА. Другие клубы уверены, что в случае доигровки придётся менять структуру следующего сезона.
Кроме того, Арустамян в Telegram сообщает, что лига склоняется к тому, чтобы зафиксировать результаты чемпионата по итогам первого круга, а не по таблице на момент остановки. По мнению клубов, такой вариант более справедливый.
По сравнению с таблицей на момент остановки (после 22-х туров), местами поменяются "Ростов" и "Краснодар". Кроме того, шестую позицию потеряет московское "Динамо". Вместо столичной команды в еврокубках выступит тульский "Арсенал".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.