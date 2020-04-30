РПЛ может подвести итоги чемпионата по таблице первого круга

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за досрочное завершение сезона. Из-за ситуации с коронавирусом футболистам вряд ли получится начать тренировки с 15 мая, чтобы подготовиться к последнему отрезку чемпионата. Сейчас лига ведёт переговоры с властями по поводу возможной доигровки.

По сведениям журналиста Нобеля Арустамяна, досрочно завершить чемпионат согласны 11 клубов, кроме "Зенита", "Краснодара", "Локомотива", "Сочи" и ЦСКА. Другие клубы уверены, что в случае доигровки придётся менять структуру следующего сезона.

Итоги по таблице первого круга

Кроме того, Арустамян в Telegram сообщает, что лига склоняется к тому, чтобы зафиксировать результаты чемпионата по итогам первого круга, а не по таблице на момент остановки. По мнению клубов, такой вариант более справедливый.

"Зенит" — 33 очка (групповой этап ЛЧ). "Ростов" — 30 (групповой этап ЛЧ). "Локомотив" — 30 (квалификация ЛЧ). "Краснодар" — 29 (групповой этап ЛЕ). ЦСКА — 27 (квалификация ЛЕ). "Арсенал" — 19 (квалификация ЛЕ). "Крылья Советов" — 18. "Оренбург" — 18. "Спартак" — 18. "Урал" — 18. "Уфа" — 17. "Рубин" — 17. "Динамо" — 15. "Тамбов" — 14. "Ахмат" — 14. "Сочи" — 13.

По сравнению с таблицей на момент остановки (после 22-х туров), местами поменяются "Ростов" и "Краснодар". Кроме того, шестую позицию потеряет московское "Динамо". Вместо столичной команды в еврокубках выступит тульский "Арсенал".