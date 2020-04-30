Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг сотни лучших тренеров в истории футбола. Первое место в рейтинге занял экс-наставник "Абердина" и "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон. Его назвали самым титулованным специалистом в мире — команды шотландца 49 раз выигрывали трофеи.
Замыкает десятку лучших бывший тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский. С украинской командой специалист завоевал 31 трофей.
Ещё один советский тренер в рейтинге — Виктор Маслов - занимает 34-е место. Он один раз выиграл чемпионат СССР с московским "Торпедо" и три раза с киевским "Динамо".
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.