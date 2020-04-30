Лобановский и Маслов вошли в рейтинг лучших тренеров мира

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг сотни лучших тренеров в истории футбола. Первое место в рейтинге занял экс-наставник "Абердина" и "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон. Его назвали самым титулованным специалистом в мире — команды шотландца 49 раз выигрывали трофеи.

Замыкает десятку лучших бывший тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский. С украинской командой специалист завоевал 31 трофей.

Лучшие тренеры по версии FourFourTwo

Алекс Фергюсон. Ринус Михелс. Йохан Кройфф. Билл Шенкли. Хосеп Гвардиола. Арриго Сакки. Мэтт Басби. Эленио Эррера. Эрнст Хаппель. Валерий Лобановский.

Ещё один советский тренер в рейтинге — Виктор Маслов - занимает 34-е место. Он один раз выиграл чемпионат СССР с московским "Торпедо" и три раза с киевским "Динамо".