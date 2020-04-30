Футболист "Локомотива" извинился за слова о зарплатах врачей

Футболист "Локомотива" Роман Тугарев заявил, что не хотел никого обидеть своими словами и зарплатах врачей. Ранее игрок ответил на высказывание подписчиков в Instagram о том, что медики получают в десятки раз меньше футболистов.

"Думаю, каждый получает то, что заслуживает, на что научился и наработал. Сидя на диване, ничего у тебя не будет", - заявил Тугарев в прямом эфире Instagram.

Извинения футболиста

Теперь футболист разместил заявление в "сториз" Instagram, в котором отметил, что его слова неправильно поняли.

"Я не хотел обидеть врачей, благодарен им. Они спасают жизни, и это тяжелый труд достойный уважения. Фраза была вырвана из контекста, я просто хотел сказать, что футболисты зарабатывают деньги тяжелым трудом. И ни у кого не крадут. Врачам выражаю большое уважение, низкий им поклон", - заявил Тугарев.

Роман Тугарев

21-летний футболист выступает за основной состав "Локомотива". В этом сезоне он провёл шесть матчей.