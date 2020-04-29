Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников рассказал о том, как организация потратит средства, которые УЕФА направит по программе HatTrick. Ранее сообщалось, что каждая из европейских ассоциаций получит по 4,3 млн евро досрочно.
По словам Мельникова, выделенная сумма пойдёт на развитие футбола в регионах.
"УЕФА уточнил, что ежегодные средства, получаемые национальными федерациями в рамках программы HatTrick, могут быть использованы для поддержки футбола по их усмотрению. Речь о дополнительном финансировании не идет. Мы не собираемся корректировать наши планы по HatTrick, средства будут направлены на развитие футбола в регионах", — приводит РИА "Новости" слова Мельникова.
Кроме того, ФИФА перечислит РФС 500 тыс. долларов. По словам Мельникова, эти деньги будут направлены на развитие юношеского футбола.
"ФИФА перечислит национальным ассоциациям 500 тысяч долларов. Часть средств собираемся направить на реализацию проекта подготовки резерва "Наша смена", другую — на Юношескую футбольную лигу", — добавил функционер.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.