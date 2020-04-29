РФС объяснил, куда пойдут деньги от УЕФА и ФИФА

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников рассказал о том, как организация потратит средства, которые УЕФА направит по программе HatTrick. Ранее сообщалось, что каждая из европейских ассоциаций получит по 4,3 млн евро досрочно.

По словам Мельникова, выделенная сумма пойдёт на развитие футбола в регионах.

"УЕФА уточнил, что ежегодные средства, получаемые национальными федерациями в рамках программы HatTrick, могут быть использованы для поддержки футбола по их усмотрению. Речь о дополнительном финансировании не идет. Мы не собираемся корректировать наши планы по HatTrick, средства будут направлены на развитие футбола в регионах", — приводит РИА "Новости" слова Мельникова.

Кроме того, ФИФА перечислит РФС 500 тыс. долларов. По словам Мельникова, эти деньги будут направлены на развитие юношеского футбола.