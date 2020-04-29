УЕФА разработал план доигровки Лиги чемпионов сезона-2019/20 на нейтральных полях. Это позволит организации найти место для проведения матчей тех команд, которые не смогут принять игры на своём поле, сообщает The Guardian.
Так, в Лиге чемпионов продолжают участие французские "ПСЖ" и "Лион". Ранее правительство Франции запретило проведение спортивных мероприятий до сентября. Из-за этого УЕФА не сможет выполнить план по доигровке сезона в августе.
На данный момент осталось 12 участников Лиги чемпионов. Четыре команды успели доиграть матчи 1/8 финала и вышли в следующий раунд:
В 1/8 финала необходимо провести четыре матча:
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.