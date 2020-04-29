УЕФА разработал план проведения Лиги чемпионов на нейтральных полях

УЕФА разработал план доигровки Лиги чемпионов сезона-2019/20 на нейтральных полях. Это позволит организации найти место для проведения матчей тех команд, которые не смогут принять игры на своём поле, сообщает The Guardian.

Так, в Лиге чемпионов продолжают участие французские "ПСЖ" и "Лион". Ранее правительство Франции запретило проведение спортивных мероприятий до сентября. Из-за этого УЕФА не сможет выполнить план по доигровке сезона в августе.

На данный момент осталось 12 участников Лиги чемпионов. Четыре команды успели доиграть матчи 1/8 финала и вышли в следующий раунд:

"ПСЖ" (Франция);

"Атлетико" (Испания);

"Аталанта" (Италия);

"Лейпциг" (Германия).

В 1/8 финала необходимо провести четыре матча: