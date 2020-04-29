Старт ещё одного крупного турнира УЕФА будет отложен из-за коронавируса. Речь идёт о Лиге наций, матчи которой должны были начаться в сентябре, сообщает The Independent.
Групповой турнир Лиги наций УЕФА намечен на осень и должен пройти в три международных "окна":
В таком случае сборные проводят по два матча в каждом из "окон". Сейчас УЕФА совместно с ФИФА разрабатывает новый международный календарь.
По новому расписанию УЕФА планирует оставить сентябрь и октябрь для клубного футбола. Игры сборных в таком случае будут проходить в другие даты. Существует два предложения:
Сборная России выступает в дивизионе В Лиги наций. Ранее была проведена жеребьёвка турнира и составлен календарь игр команды.
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