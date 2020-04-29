УЕФА отложит старт Лиги наций из-за коронавируса

Старт ещё одного крупного турнира УЕФА будет отложен из-за коронавируса. Речь идёт о Лиге наций, матчи которой должны были начаться в сентябре, сообщает The Independent.

Групповой турнир Лиги наций УЕФА намечен на осень и должен пройти в три международных "окна":

3-8 сентября;

8-13 октября;

12-17 ноября.

В таком случае сборные проводят по два матча в каждом из "окон". Сейчас УЕФА совместно с ФИФА разрабатывает новый международный календарь.

По новому расписанию УЕФА планирует оставить сентябрь и октябрь для клубного футбола. Игры сборных в таком случае будут проходить в другие даты. Существует два предложения:

УЕФА проведёт все матчи Лиги наций во время большой паузы в ноябре-декабре. В таком случае каждая из команд в конце 2020 года проведёт по шесть матчей, а игры в 2021 году будут проходить в обычном режиме. УЕФА оставит "окна" для международных матчей в ноябре 2020 года, марте и июне 2021 года. Но в таком случае сборные в каждом из перерывов проведут не по две игры, а по три.

Сборная России в Лиге наций

Сборная России выступает в дивизионе В Лиги наций. Ранее была проведена жеребьёвка турнира и составлен календарь игр команды.