"Локомотив" мог подписать Неймара за 5 млн, но Сёмин отказался

Экс-руководитель скаутской службы "Локомотива" Виктор Тищенко вспомнил об интересе клуба в 2007 году к Неймару. Тогда самый дорогой футболист мира выступал за "Сантос" и стоил всего 5 млн долларов.

Тищенко находился в Бразилии в командировке и просматривал футболистов. В составе "Сантоса" на поле вышел Неймар, которого скауты пытались предложить тогдашнему президенту "Локо" Юрию Сёмину.

"К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него "Сантос" 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Сёмину. Он: "Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!" — рассказал Тищенко в интервью "Чемпионату".

Неймар после этого подписал новый контракт с "Сантосом" и стал стоить 15 млн долларов. Позже футболист провёл пять сезонов за бразильский клуб и перешёл в "Барселону", а затем — в "ПСЖ" за 222 млн евро.