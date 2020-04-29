В среду, 29 апреля, в Белоруссии будут определены финалисты национального Кубка. В Солигорске и Борисове состоятся ответные полуфиналы.
Солигорский "Шахтёр" примет брестское "Динамо". Первый матч завершился со счётом 2:0 в пользу динамовцев.
БАТЭ на своём поле сыграет со "Славией" из Мозыря. Первая игра завершилась в пользу сегодняшних гостей со счётом 1:0.
Белорусский футбол — единственный в Европе, который проводится на фоне пандемии коронавируса. В чемпионате уже было сыграно шесть туров.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.