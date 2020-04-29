Газзаев призвал завершить чемпионат РПЛ по примеру Франции

Глава комитета по делам национальностей Госдумы, экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что чемпионат России по футболу должен быть завершён досрочно уже сейчас. По его словам, невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с пандемией, а поэтому нельзя гарантировать безопасность всех участников соревнований.

Во Франции ставят безопасность превыше всего

Газзаев привёл пример Франции, где власти запретили проведение спортивных соревнований до сентября. Из-за этого Лига 1 не сможет доиграть сезон-2019/20.

"Мы видим, что даже Франция, которая входит в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы, решила не доигрывать сезон по решению правительства, хотя там выступают звезды первой величины. Потому что там ставят безопасность превыше всего… Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов. Нужно завершить сезон и спокойно готовиться к следующему, начав его в июле или в начале августа, когда пандемия, надеюсь, сойдет на нет", — заявил Газзаев в интервью "СЭ".

В чемпионате РПЛ необходимо доиграть восемь туров

В том случае если сезон будет завершен досрочно, из РПЛ никто не вылетит, а следующий чемпионат начнут 18 команд. Из ФНЛ поднимутся "Ротор" и "Химки".