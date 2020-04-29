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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Майгурова называют главным кандидатом на пост главы СБР

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Вице-президент СБР по спортивным технологиям Юрий Векшин рассказал о том, как проходит работа по подготовке внеочередной отчётно-выборной конференции организации. Ранее правление организации вынесло решение о проведении мероприятия, но не назвало его дату.

"Все зависит от эпидемиологической обстановки в России. Формат видеоконференции, скорее всего, будет исключен. Он очень неудобен, поскольку есть нюансы по работе счетной комиссии, а также других служб", - заявил Векшин в интервью газете "Рабочий путь".

Майгуров - самый реальный кандидат

По словам Векшина, конференция точно соберётся, а решать вопрос с новым главой организации будут региональные федерации. Он назвал Виктора Майгурова главным кандидатом на пост руководителя российского биатлона.

"Там соберутся все органы управления, организации и им предстоит решить о продлении его полномочий на посту президента. Все будет зависеть от того, чем завершится голосование с участием региональных федераций.

Наиболее высокие шансы на борьбу есть у Виктора Майгурова. Его кандидатура наиболее сбалансированная, хотя реально предвыборная компания еще не начиналась. К слову, Виктор сейчас трудится вместо Сергея Голикова на позиции исполнительного директора", - заявил Векшин.

Кто такой Виктор Майгуров

Майгуров является призёром Олимпийских игр. Он выиграл две бронзовые медали в Нагано-98 и Солт-Лейк-Сити-2002. Также на его счету три золота чемпионатов мира.

Майгуров занимал пост министра спорта Ханты-Манскийского автономного округа, но в 2011 году был уволен за подтасовку документов. Он предоставил поддельный диплом Сибирской государственной академии физкультуры.

Темы сбр биатлон виктор майгуров
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