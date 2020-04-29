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Дибала не может вылечиться от коронавируса уже полтора месяца

Спорт » Командные виды » Футбол

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Анализ показал наличие вируса четвёртый раз подряд. Впервые о заболевании футболиста стало известно полтора месяца назад, 21 марта.

Теперь Дибале необходимо более интенсивное лечение, сообщает Football Italia. Ранее футболист возобновил тренировки. На некоторое время состояние игрока улучшилось.

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