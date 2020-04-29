Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала снова сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Анализ показал наличие вируса четвёртый раз подряд. Впервые о заболевании футболиста стало известно полтора месяца назад, 21 марта.
Теперь Дибале необходимо более интенсивное лечение, сообщает Football Italia. Ранее футболист возобновил тренировки. На некоторое время состояние игрока улучшилось.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.