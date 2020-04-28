Власти Франции объявили о досрочном завершении всех чемпионатов

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил с обращением к гражданам по поводу ситуации с пандемией коронавируса COVID-19. Среди прочего было высказано решение по спортивным соревнованиям, которые были приостановлены в марте.

По решению властей все чемпионаты сезона-2019/21 досрочно завершены. Любые спортивные события не будут проводиться до сентября.

"Спортивные события не могут проводиться до сентября. Футбольный сезон-2019/20 не может быть завершен", — приводит слова премьер-министра L'Equipe.

Таким образом, чемпионат Франции стал первым из "Большой пятёрки", в котором было объявлено о досрочном завершении. В Италии, Испании, Англии и Германии ещё надеются доиграть сезон.

Французская Лига 1

Решение о том, какие будут итоги чемпионата, позже примет французская лига. Должен быть решён вопрос с обменом между лигами, а также участниками еврокубков.

Если распределение произойдёт по таблице чемпионата Франции на момент остановки, то в Лигу чемпионов и Лигу Европы попадут следующие команды: