Испанская газета Marca проводит голосование по определению лучшей эмблемы футбольного клуба. Среди 50 претендентов есть логотип российской команды - ЦСКА.
Голосование проходит на сайте Marca. В прошлом году лучшей была признана эмблема бразильского "Палмейраса".
На приз также претендуют:
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.