Роналду останется на Мадейре до нормализации обстановки с коронавирусом

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не вылетел в Италию, как предполагалось ранее. Футболист останется дома, на португальском острове Мадейра, до нормализации обстановки с пандемией коронавируса, сообщает sport.es.

Роналду должен был вернуться в Турин 28 апреля, но вылет был отложен. В Италии не разрешили командам проводить тренировки, поэтому португалец остаётся без работы.

Футболист может вернуться в Италию в мае на частном самолёте, но хочет получить гарантию безопасности.