Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не вылетел в Италию, как предполагалось ранее. Футболист останется дома, на португальском острове Мадейра, до нормализации обстановки с пандемией коронавируса, сообщает sport.es.
Роналду должен был вернуться в Турин 28 апреля, но вылет был отложен. В Италии не разрешили командам проводить тренировки, поэтому португалец остаётся без работы.
Футболист может вернуться в Италию в мае на частном самолёте, но хочет получить гарантию безопасности.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.