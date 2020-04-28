Чемпионат Франции будет завершён досрочно из-за решения властей

Чемпионат Франции сезона-2019/20 не будет доигран из-за ситуации с пандемией коронавируса. Ожидается, что сегодня будет объявлено о том, что правительство не разрешит проведение футбольных матчей вплоть до августа, сообщает L'Equipe.

В стране действует режим ограничений из-за пандемии, который могут ослабить после 11 мая. Выступление премьер-министра Франции Эдуара Филиппа ожидается 28 апреля.

Лиги имеют право досрочно завершить сезон

Французским клубам необходимо доиграть 10 туров чемпионата. УЕФА обязало лиги предоставить информацию о завершении турниров до 25 мая. Ситуацию в каждом национальном чемпионате должны решить национальные ассоциации совместно с властями.

В том случае если сезон не выйдет доиграть до 3 августа, лиги имеют право досрочно завершить сезон. По сведениям издания, французская Лига 1 так и поступит. При этом новый сезон будет начат вовремя.