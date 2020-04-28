Ассоциация футбола Аргентины (AFA) официально объявила о досрочном завершении сезона. Начало следующего сезона так же смещено из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба AFA.
Президент AFA Клаудио Тапиа сообщил, что лига на ближайшие два сезона отменила вылет из высшей лиги. Таким образом в чемпионате сезона-2021/22 будут выступать 28 команд.
Возобновление сезона предварительно запланировано на зиму.
По официальным данным, количество зараженных коронавирусом в Аргентине составляет 4 003 человека.
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