В Италии установили крайнюю дату возобновления Серии А

Итальянские клубы установили дату, до которой должен быть возобновлен чемпионат Серии А. Если сезон не будет продолжен до 14 июня, то чемпионат будет объявлен завершённым досрочно, сообщает ANSA.

Футбольные клубы недовольны тем, что правительство не может назвать конкретные сроки возобновления тренировок. По плану премьер-министра Италии Джузеппе Конте заниматься спортом можно будет с 4 мая, но только для одиночных видов.

Тренировки команд не могут возобновиться раньше 18 мая, но министр спорта страны заявил, что и эта дата не является окончательной. В Серии А считают, что могут обеспечить проведение матчей без зрителей в безопасных условиях.

Клубам необходимо доиграть 12 туров, а также перенесенные из-за пандемии коронавируса матчи.