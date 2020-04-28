Исполком УЕФА принял решение распределить 236,5 млн евро по программе HatTrick между 55 национальными ассоциациями. Каждая федерация, в том числе и Российский футбольный союз (РФС), получит 4,3 млн евро.
Программа HatTrick действует с 2004 года. УЕФА распределяет часть доходов от проведения чемпионатов Европы на развитие футбола по трём программам — инвестирование, образование, обмен данными.
УЕФА распределил 236,5 млн евро заранее. Ассоциации получат деньги за остаток сезона-2019/20 и следующий сезон. По словам главы организации Александера Чеферина, союз хочет помочь федерациям преодолеть последствия пандемии коронавируса.
"Эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным", — приводит пресс-служба УЕФА слова Чеферина.
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