РФС получит от УЕФА 4,3 млн евро на борьбу с пандемией

Исполком УЕФА принял решение распределить 236,5 млн евро по программе HatTrick между 55 национальными ассоциациями. Каждая федерация, в том числе и Российский футбольный союз (РФС), получит 4,3 млн евро.

Программа HatTrick действует с 2004 года. УЕФА распределяет часть доходов от проведения чемпионатов Европы на развитие футбола по трём программам — инвестирование, образование, обмен данными.

УЕФА распределил 236,5 млн евро заранее. Ассоциации получат деньги за остаток сезона-2019/20 и следующий сезон. По словам главы организации Александера Чеферина, союз хочет помочь федерациям преодолеть последствия пандемии коронавируса.