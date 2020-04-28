Клубы английской премьер-лиги 1 мая проведут совещание по поводу возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что будет принято решение доиграть чемпионат начиная с 9 июня.
Вместе с тем, АПЛ необходимо будет добиться одобрения властей, которые пока не собираются снимать ограничения из-за пандемии. На данный момент к индивидуальным тренировкам приступили только три команды — "Вест Хэм", "Арсенал" и "Брайтон", сообщает The Guardian.
Чемпионат Англии был остановлен 9 марта. Клубам необходимо провести 9 туров для завершения сезона.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.