Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию Telegram-канала "Ложа прессы" по поводу ухода из клуба главного тренера Виктора Гончаренко. Руководитель армейцев назвал слухи необоснованными.
По его словам, ЦСКА продлит контракт с Гончаренко, истекающий в конце сезона.
"Да, не соответствует действительности. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону... Будет ли продлён контракт? Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим", - заявил Бабаев в интервью "СЭ".
Виктор Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Команда с ним дважды поднималась на второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.