Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию Telegram-канала "Ложа прессы" по поводу ухода из клуба главного тренера Виктора Гончаренко. Руководитель армейцев назвал слухи необоснованными.

По его словам, ЦСКА продлит контракт с Гончаренко, истекающий в конце сезона.

"Да, не соответствует действительности. Это официальная позиция клуба. У нас нет никаких даже мыслей в эту сторону... Будет ли продлён контракт? Ну конечно. Просто в силу всем известных обстоятельств это физически будет сделать невозможно. Когда вернется команда, когда вернется Виктор Михайлович, мы все обсудим", - заявил Бабаев в интервью "СЭ".