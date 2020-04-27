"Торпедо" выступает против досрочного завершения чемпионата ФНЛ

Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что нельзя завершить чемпионат ФНЛ досрочно. Ранее РФС провел совещание с клубами РПЛ по поводу вариантов возобновления сезона.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что не видит возможности доиграть сезон в низших дивизионах — ФНЛ и ПФЛ. В таком случае в РПЛ выйдут две команды, которые занимают два первых места на момент остановки.

Первую путёвку получит волгоградский "Ротор" (56 очков), вторую — "Химки" (54 очка). "Чертаново" (54) и "Торпедо" (53) в таком случае лишатся шансов на попадание в РПЛ.

По словам Игнашевича, такой вариант является несправедливым, а чемпионат нужно доиграть в любом виде.