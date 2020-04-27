Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что нельзя завершить чемпионат ФНЛ досрочно. Ранее РФС провел совещание с клубами РПЛ по поводу вариантов возобновления сезона.
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что не видит возможности доиграть сезон в низших дивизионах — ФНЛ и ПФЛ. В таком случае в РПЛ выйдут две команды, которые занимают два первых места на момент остановки.
Первую путёвку получит волгоградский "Ротор" (56 очков), вторую — "Химки" (54 очка). "Чертаново" (54) и "Торпедо" (53) в таком случае лишатся шансов на попадание в РПЛ.
По словам Игнашевича, такой вариант является несправедливым, а чемпионат нужно доиграть в любом виде.
"Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Формат обсуждаем. В сложившейся ситуации можно сыграть даже мини-турнир с участием 4-6 команд за выход в РПЛ.
Думаю, в этой ситуации, в первую очередь, глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост. В противном случае эта должность должна быть автономной. Глава ФНЛ в таком случае просто не нужен", — заявил Игнашевич в Instagram.
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