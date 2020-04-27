Адвокат Панич: МОК снова представил поддельную подпись Родченкова

Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, заявил о новой подделке подписи информатора WADA Григория Родченкова. По его словам, подделка стоит на документе, который МОК предоставил в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) 2 марта.

В документе объясняется, откуда появились подписи на девяти предыдущих письменных показаниях Родченкова (аффидевитах). Российская сторона тогда обвинила адвокатов МОК в том, что электронная подпись Родченкова стояла только на двух документах, а на семи была поддельной.

Подпись на документе сильно отличается от подписи на образцах - эксперты

Панич заявил, что десятый документ был направлен на экспертизу. Исследования проводили английские и немецкие эксперты независимо друг от друга. Они пришли к выводу, что подпись на документе сильно отличается от подписи на образцах.

"Эксперты указали на то, что-либо подпись на десятом аффидевите была выполнена необычным способом по неизвестным причинам, либо же это низкокачественная подделка подписи Родченкова, выполненная иным лицом. Таким образом, по мнению экспертов, нельзя утверждать, что десятый аффидевит был подписан именно господином Родченковым, а не иным лицом", — заявил Панич в интервью ТАСС.

CAS рассматривает апелляцию биатлонисток на решение МОК аннулировать их результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи. Обвинения в адрес Зайцевой, Вилухиной и Романовой были сделаны на основании показаний Родченкова.