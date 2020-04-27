Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором объявил о завершении карьеры. 34-летний спортсмен отметил, что его беспокоит травма колена, на восстановление от которой уходит много времени.

Ан заявил, что поддерживать форму ему становится всё сложнее, поэтому было решено оставить большой спорт. Также шорт-трекист поблагодарил Россию за поддержку в тяжёлый момент.

"Без шорт-трека нет Ан Хён Су или Виктора Ана. Шорт-трек подарил мне любовь многих болельщиков. Благодаря шорт-треку в моей жизни случилось много событий. В 2011 году я стал гражданином России. В сложный период моей жизни Россия поддержала меня, и я получил возможность снова вернуться в большой спорт. Моей задачей в России, где шорт-трек еще был не развит, стало продвижение нашего вида спорта. Добившись хороших результатов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, мы смогли достичь этой цели", — говорится в письме Ана, опубликованном на "РИА Новости".

Виктор Ан

Ан до 2011 года выступал за Корею. На Олимпиаде-2006 в Турине он завоевал четыре награды — 3 золота и 1 бронзу. После выступления у него возникло несколько конфликтов с корейским союзом конькобежцев.

Ан потерял форму и не смог отобраться на Олимпиаду-2010 в Ванкувере. Позже принял решение выступать за Россию и триумфально вернулся на Олимпиаде-2014 в Сочи: