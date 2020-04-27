ФИФА предложила временно разрешить командам по пять замен

Командам могут разрешить проводить по пять замен в матче после возобновления турниров, которые были остановлены из-за пандемии коронавируса. В Международной федерации футбола (ФИФА) считают, что это может помочь клубам плавно возобновить сезон. Из-за сжатых сроков турниров нагрузка на футболистов увеличится.

Правило должен утвердить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), состоящий из представителей ФИФА и четырёх британских ассоциаций — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

В случае разрешения со стороны IFAB, возможность использования пяти замен каждая страна будет рассматривать отдельно. В английской премьер-лиге (АПЛ) хотят внедрить правило уже сейчас.