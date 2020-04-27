РФС рассматривает два варианта завершения сезона

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о вариантах завершения сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. План должен быть предоставлен УЕФА до 25 мая.

Чемпионат РПЛ с 21 июня

По словам Алаева, существует оптимистичный сценарий, который позволит возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Вместе с тем чемпионаты в низших дивизионах — ФНЛ и ПФЛ — возобновлены не будут.

"Мы планируем возобновить первенство РПЛ и закончить оставшиеся восемь туров, начиная с 21 июня. Открытым остается вопрос по Кубку России, в нем играют клубы ФНЛ, которые, скорее всего, не продолжат сезон. Много нюансов, примем решение по этому турниру позднее. Даты в календаре есть", — приводит "СЭ" слова Алаева.

"Зенит" — чемпион

По второму, пессимистичному сценарию, провести остаток чемпионата не будет возможно. В таком случае РФС объявит "Зенит" чемпионом, а места в еврокубки будут распределены согласно таблице на момент остановки чемпионата.

Вместе с тем из РПЛ в ФНЛ не вылетит ни один клуб. Тогда высшую лигу пополнят две команды, которые идут первыми в ФНЛ — "Ротор" и "Химки". В таком случае в следующем сезоне будут выступать 18 команд.