"Локомотив" сэкономит 1,2 млн евро в случае ухода Сёмина

Зарплата 40-летнего сербского специалиста Марко Николича в "Локомотиве" составит 1,2 млн евро за сезон. Это в два раза меньше, чем сейчас получает главный тренер команды Юрий Сёмин, сообщает "Чемпионат".

Таким образом, "Локо" сэкономит 1,2 млн евро в случае ухода Сёмина. Контракт с 72-летним российским специалистом истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что клуб не намерен продлевать соглашение и уже получил согласие возглавить команду от Николича.

Кроме основной зарплаты, сербу будет положен бонус в размере 0,5 млн евро, если команда под его руководством выйдет в Лигу чемпионов.

Марко Николич

Серб занимается тренерской деятельностью уже 20 лет — карьеру футболиста он завершил в раннем возрасте. Впервые стал главным тренером команды в 2008 году, возглавив "Рад".

Кроме "Рада", работал в таких командах:

"Войводине" (Сербия);

"Партизане" (Сербия);

"Олимпии" (Словения);

"МОЛ Види" (Венгрия).

В его активе победы в чемпионатах и Кубках Сербии и Венгрии.