Зарплата 40-летнего сербского специалиста Марко Николича в "Локомотиве" составит 1,2 млн евро за сезон. Это в два раза меньше, чем сейчас получает главный тренер команды Юрий Сёмин, сообщает "Чемпионат".
Таким образом, "Локо" сэкономит 1,2 млн евро в случае ухода Сёмина. Контракт с 72-летним российским специалистом истекает в конце сезона. Ранее сообщалось, что клуб не намерен продлевать соглашение и уже получил согласие возглавить команду от Николича.
Кроме основной зарплаты, сербу будет положен бонус в размере 0,5 млн евро, если команда под его руководством выйдет в Лигу чемпионов.
Серб занимается тренерской деятельностью уже 20 лет — карьеру футболиста он завершил в раннем возрасте. Впервые стал главным тренером команды в 2008 году, возглавив "Рад".
Кроме "Рада", работал в таких командах:
В его активе победы в чемпионатах и Кубках Сербии и Венгрии.
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