УЕФА намерен провести матч Евро-2020 Россия - Дания в Копенгагене

Пресс-служба УЕФА отреагировала на сообщение о том, что Копенгаген может выпасть из числа городов-организаторов Евро-2020. Ранее глава Датского футбольного союза заявил, что страна может отказаться от проведения турнира летом 2021 года из-за того, что тогда в столице Дании должны состояться гонки веломногодневки "Тур де Франс".

В УЕФА отметили, что на данный момент утверждённого расписания Евро-2020 нет. Вместе с тем союз планирует провести турнир в тех же 12 городах, что и ранее.

"Проведение Евро-2020 предусмотрено в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с намерением сохранить то же расписание матчей в тех же городах. Однако на предварительном этапе расписание матчей официально не подтверждено. УЕФА находится в контакте со всеми 12 городами по этому вопросу, дальнейшие объявления будут сделаны по необходимости", — говорится в заявлении УЕФА, которое приводит ТАСС.

Матчи Евро-2020 в Копенгагене

В Копенгагене на стадионе "Паркен" запланированы четыре матча:

Дания — Финляндия;

Дания — Бельгия;

Россия — Дания;

матч 1/8 финала.

Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.