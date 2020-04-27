Козлов рассказал об участии Деда Хасана в трансферах "Спартака" и ЦСКА

Российский футболист Александр Козлов вспомнил о том, как мог перейти из "Спартака" в ЦСКА. Вопрос с его трансфером "решал" Аслан Усоян, более известный в криминальных кругах как Дед Хасан.

По словам Козлова, он встречался с "вором в законе" лично. Информацию о знакомстве с другим криминальным авторитетом Япончиком он опроверг.

"Лично с Япончиком я знаком не был. С Дедом Хасаном — да. Мы виделись один раз. Встреча, правда, была недолгая. Случилась одна футбольная тема. Были разговоры, что я должен перейти в ЦСКА. И вот люди решали вопрос Интерес ЦСКА присутствовал. Говорили, что есть возможность. Но меня на тот момент всё устраивало в "Спартаке". При чём тут дед Хасан? Он спрашивал моё мнение. Чего я сам хочу. Не более того. Ситуация просто сложная была. Было влияние со стороны на меня. И не хотелось, чтобы за меня всё решили другие люди. Мы ещё тогда после какого-то турнира приехали за 1992 год. Я забил 4 или 5. Дед Хасан очень обрадовался. Он следил за футболом, молодыми игроками. Ну, или люди его следили. И тогда, чтобы решить спор, позвал меня и спросил, чего я сам хочу. Я сказал, что играть за "Спартак". После этого тема с ЦСКА и давлением закрылась моментально", — заявил Козлов.

Аслан Усоян был убит снайпером в центре Москвы 16 января 2013 года.

Александр Козлов

Козлов с 2010 по 2013 год выступал в основе "Спартака". Он провёл 23 матча.

Позже игрок выступал за "Спартак-2", "Химки", "Тосно" и "Факел" в ФНЛ. Сейчас является игроком ереванского "Арарата".