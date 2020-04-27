В "Формуле-1" отменён Гран-при Франции

Организаторы "Гран-при Франции" отменили этап "Формулы-1" из-за пандемии коронавируса. Гонки должны были состояться с 26 по 28 июня на трассе "Поль Рикар".

Решение, которое ожидалось уже давно, пресс-служба опубликовала сегодня. Во Франции с 17 марта действует режим изоляции. Президент Эммануэль Макрон продлил его до середины июля.

Ожидается, что страна поэтапно будет снимать ограничительные меры с 11 мая, но массовые мероприятия не будут проходить до середины июля.

Отменённые этапы "Формулы-1"

Французский этап стал десятым, который был отменён из-за пандемии. Ранее решения были принято организаторами:

Гран-при Австралии — 15 марта;

Гран-при Бахрейна — 22 марта;

Гран-при Вьетнама — 5 апреля;

Гран-при Китая — 19 апреля;

Гран-при Голландии — 3 мая;

Гран-при Испании — 10 мая;

Гран-при Монако — 24 мая;

Гран-при Азербайджана — 7 июня;

Гран-при Канады — 14 июня.

Оставшиеся этапы

Вместе с тем в календаре осталось ещё 12 этапов: