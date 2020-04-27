Организаторы "Гран-при Франции" отменили этап "Формулы-1" из-за пандемии коронавируса. Гонки должны были состояться с 26 по 28 июня на трассе "Поль Рикар".
Решение, которое ожидалось уже давно, пресс-служба опубликовала сегодня. Во Франции с 17 марта действует режим изоляции. Президент Эммануэль Макрон продлил его до середины июля.
Ожидается, что страна поэтапно будет снимать ограничительные меры с 11 мая, но массовые мероприятия не будут проходить до середины июля.
Французский этап стал десятым, который был отменён из-за пандемии. Ранее решения были принято организаторами:
Вместе с тем в календаре осталось ещё 12 этапов:
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