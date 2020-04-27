Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, смотрит ли глава государства футбол. В частности, чемпионат Белоруссии, который остался единственным в Европе, проводящимся на фоне пандемии коронавируса.
В чемпионате Белоруссии сыграно шесть туров. Лидирует в таблице "Слуцк". Следующий тур пройдёт с 1 по 3 мая.
Телевизионные права на турнир впервые выкупил канал "Матч ТВ".
"Я не думаю, вряд ли… Всё-таки он отдает приоритет собственным спортивным занятиям. Кроме того, вы знаете, что он любит читать, например, исторические книги", — заявил Песков, отвечая на вопрос об интересе Путина к белорусскому футболу в интервью "АиФ".
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