Песков рассказал, смотрит ли Путин чемпионат Белоруссии по футболу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, смотрит ли глава государства футбол. В частности, чемпионат Белоруссии, который остался единственным в Европе, проводящимся на фоне пандемии коронавируса.

В чемпионате Белоруссии сыграно шесть туров. Лидирует в таблице "Слуцк". Следующий тур пройдёт с 1 по 3 мая.

Телевизионные права на турнир впервые выкупил канал "Матч ТВ".