Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в очередной раз опроверг слухи об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. Ранее российские СМИ распространили информацию сербского портала Hotsport о том, что клуб договорился с 40-летним Марко Николичем.
Сообщалось, что "Локомотив" и Николич подписали контракт на два года, а Сёмин перестанет быть тренером команды с 1 июля.
Руководитель "Локомотива" сравнил информацию о Николиче с надписями на заборе
"Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую. Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете?" — заявил Мещеряков на вопрос о Николиче.
По информации портала Sport24, на смене тренера настаивает генеральный директор Василий Кикнадзе. Контракт с Сёминым истекает 31 мая, и клуб не хочет продлевать соглашение ещё на два месяца, то есть на время завершения сезона.
Вопрос рассмотрит правление клуба и лично глава РЖД Олег Белозеров. Обсуждение должно состояться 4 мая.
Николич рано завершил карьеру футболиста. В 20 лет он уже тренировал молодежную команду сербского "Рада". В 2008 году вошел в штаб основной команды и некоторое время спустя возглавил её на постоянной основе.
Кроме "Рада", работал в таких командах:
В его активе победы в чемпионатах и Кубках Сербии и Венгрии.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.