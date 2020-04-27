В "Локомотиве" назвали информацию о смене тренера надписями на заборе

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в очередной раз опроверг слухи об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. Ранее российские СМИ распространили информацию сербского портала Hotsport о том, что клуб договорился с 40-летним Марко Николичем.

Сообщалось, что "Локомотив" и Николич подписали контракт на два года, а Сёмин перестанет быть тренером команды с 1 июля.

Реакция Мещерякова

Руководитель "Локомотива" сравнил информацию о Николиче с надписями на заборе

"Спрашивайте об этом у тех, кто это написал. Я слухи не комментирую. Если на заборе напишут, что ты дурак, то как вы отреагируете?" — заявил Мещеряков на вопрос о Николиче.

Вопрос рассмотрит РЖД

По информации портала Sport24, на смене тренера настаивает генеральный директор Василий Кикнадзе. Контракт с Сёминым истекает 31 мая, и клуб не хочет продлевать соглашение ещё на два месяца, то есть на время завершения сезона.

Вопрос рассмотрит правление клуба и лично глава РЖД Олег Белозеров. Обсуждение должно состояться 4 мая.

Кто такой Марко Николич

Николич рано завершил карьеру футболиста. В 20 лет он уже тренировал молодежную команду сербского "Рада". В 2008 году вошел в штаб основной команды и некоторое время спустя возглавил её на постоянной основе.

Кроме "Рада", работал в таких командах:

"Войводине" (Сербия);

"Партизане" (Сербия);

"Олимпии" (Словения);

"МОЛ Види" (Венгрия).

В его активе победы в чемпионатах и Кубках Сербии и Венгрии.