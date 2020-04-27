Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба после госпитализации

Российский боец смешанных единоборств и актёр Олег Тактаров поделился информацией о состоянии Абдулманапа Нурмагомедова. Отца чемпиона UFC Хабиба в субботу госпитализировали в Дагестване с подозрением на пневмонию.

Абдулманап сдал тест на коронавирус. Результат пока неизвестен.

"Я уже позвонил, кстати, ребятам. Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что, все в порядке у него будет", — сказал Тактаров в прямом эфире в Instagram.

Абдулманап — тренер по самбо и смешанным единоборствам. Кроме Хабиба, он воспитал ещё более 20 чемпионов мира по боевому самбо.