Российский футболист Александр Кокорин рассказал, что получил предложения от нескольких итальянских клубов. По его словам, наибольший интерес у него вызывает предложение о переходе в римскую "Рому".

"Есть люди, которые находятся в Италии от меня. Они в курсе всего, есть большой интерес от трёх клубов. Если всё правда, то может быть очень интересно. Все три клуба — топовые клубы для меня. "Ювентуса" нет. "Милан", "Интер", "Наполи"? Что-то рядом, один ты угадал. Я в "Рому" хочу, она есть в этом списке", — рассказал Кокорин.