Футболисты сборных России поблагодарили врачей аплодисментами

Футболисты и футболистки сборных России записали видеоролик в поддержку врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом. Игроки поблагодарили медиков аплодисментами.

Ролик был опубликован Российским футбольным союзом (РФС).

"Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!" — говорится в сообщении.

Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои! 👏🏻#ОставайтесьДома pic.twitter.com/80wxC975xp — Сборная России (@TeamRussia) April 24, 2020

Коронавирус в России

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