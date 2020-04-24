Футболисты и футболистки сборных России записали видеоролик в поддержку врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом. Игроки поблагодарили медиков аплодисментами.
Ролик был опубликован Российским футбольным союзом (РФС).
"Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!" — говорится в сообщении.
Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои! 👏🏻#ОставайтесьДома pic.twitter.com/80wxC975xp— Сборная России (@TeamRussia) April 24, 2020
На данный момент официальная статистика распространения коронавируса:
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